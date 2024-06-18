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Стрелял в людей еще до убийства украинки — прокуратура хочет доказать вину Алека Болдвина

18 июня 2024 23:05
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Алек Болдвин виновен в убийстве Галины Гатчинс - новые доказательства от прокуратуры
Американский актер Алек Болдвин. Фото: instagram.com/thealecbaldwinshow/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Актер Алек Болдвин случайно застрелил на съемках фильма "Ржавчина" оператора Галину Гатчинс. Впрочем, прокуратура убеждена, что это не первый случай халатности со стороны звезды.

Об этом пишет TMZ.

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У прокуратуры Нью-Мексико есть доказательства, что Алек Болдвин небрежно обращался с оружием на съемочной площадке еще до того, как застрелил оператора Галину Гатчинс.

Есть свидетельство, что в один из съемочных дней актер опрометчиво направил и выпустил холостой патрон у члена съемочной группы. И к тому же целился в него.

Алек Болдвин и Галина Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина". Фото: Facebook/Serge Svetnoy
Алек Болдвин и Галина Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина". Фото: Facebook/Serge Svetnoy

Более того, звезда время от времени использовал пистолет, как указку. Руководил таким образом членами команды. Однажды выстрелил из револьвера после того, как съемки закончились. Также были сняты несколько сцен, где актер клал палец на спусковой крючок, даже когда сцена не требовала стрельбы.

Также у прокуратуры есть доказательства, что Алек был не внимательным, когда оружейник Ханна Гутьеррес-Рид проводила тренировки по оружию. В тот момент он переписывался в соцсетях со своей семьей.

Напомним, что Болдвин должен появиться в суде в июле. Тогда его официально обвинят в непреднамеренном убийстве. Актер пытался с помощью адвокатов "закрыть дело", впрочем, не удалось. Недавно запустил реалити-шоу о своей семье. Его жестоко раскритиковали, ведь звезда подозревается в убийстве.

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