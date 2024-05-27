Светлана Тарабарова сообщила о трагической новости

Украинская певица Светлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova/

Известная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками трагической новостью. Звезда потеряла близкого человека — папу.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Светлана Тарабарова о потере близкого человека

Артистка сообщила своей аудитории о том, что в ее семье произошло горе. На 71-м году ушел из жизни ее отец Василий. Звезда призналась, что мужчина долго болел, однако не раскрыла его диагноз.

"Папа, я люблю тебя. Мы будем любить тебя вечно. Ты научил меня быть смелой и сильной, ты научил ценить семью, верить в мечту и не сдаваться. Светлая память, муж, друг, папа, дедушка Василий. Нам всем очень больно, надеюсь тебе уже легче", — написала исполнительница.

Певица родилась в Херсонской области, и ее родители до войны жили там. Из-за постоянных обстрелов оккупантов звезда уговорила своих родных перебраться к ней в Киев. Поездка была очень сложной из-за болезни ее папы.

Украинская певица Светлана Тарабарова с родителями Фото: instagram.com/tarabarova/

Напомним, народный артист Украины Юрий Рыбчинский прокомментировал трагическую гибель певца Кузьмы Скрябина в ужасном ДТП. А также певица Тоня Матвиенко рассказала об особой связи с покойной мамой.