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Светлана Тарабарова впервые после смерти отца рассказала о своем состоянии

4 июня 2024 20:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Светлана Тарабарова о боли после смерти близкого человека.
Украинская певица Светлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Светлана Тарабарова в конце мая потеряла близкого человека — папу. Звезда не может принять эту боль.

Об этом она рассказала в интервью M1.

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Исполнительница призналась, что папа ушел из жизни внезапно. Звезда до сих пор не может принять это болезненное известие и ей кажется, что ее родной человек просто на время заснул.

Тарабарова дрожащим голосом отметила, что ее папа еще мог много лет играть с внуками и наслаждаться жизнью. Известно, что мужчина долго болел.

"Люди, которых мы любим, навсегда остаются в наших сердцах. Это было неожиданно, потому что он мог еще жить и быть с внуками", — поделилась артистка.

Светлана Тарабарова впервые после смерти отца рассказала о своем состоянии - фото 1
Папа украинской певицы Светланы Тарабаровой Василий. Фото: instagram.com/tarabarova/

Звезда также призналась, о ее мама очень болезненно отреагировала на смерть мужа. Женщина была уверена, что проведет пенсию вместе с ним.

"Мне очень больно, очень. Больно маме. Она говорила: "Я мечтала, что мы будем с ним за ручку ходить, когда будем стареть". Я спасаюсь защитой и делаю вид, что все нормально, на самом деле, мне очень больно", — добавила певица.

Светлана Тарабарова впервые после смерти отца рассказала о своем состоянии - фото 2
Украинская певица Светлана Тарабарова вместе с мамой и дочерью. Фото: instagram.com/tarabarova/

Артистка также поделилась, что последние 10 лет папа просил ее написать песню о Дне ангела. Тарабарова очень хочет реализовать маленькую мечту отца после его смерти.

Напомним, певица родилась в Херсонской области, и ее родители до войны проживали там. Из-за постоянных обстрелов оккупантов звезда уговорила своих родных перебраться к ней в Киев.

Ранее мы писали, что народный артист Украины Юрий Рыбчинский прокомментировал трагическую гибель певца Кузьмы Скрябина в ужасном ДТП. А также певица Тоня Матвиенко рассказала об особой связи с покойной мамой.

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Светлана Тарабарова

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