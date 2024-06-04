Светлана Тарабарова о боли после смерти близкого человека.

Украинская певица Светлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova/

Известная украинская певица Светлана Тарабарова в конце мая потеряла близкого человека — папу. Звезда не может принять эту боль.

Об этом она рассказала в интервью M1.

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Исполнительница призналась, что папа ушел из жизни внезапно. Звезда до сих пор не может принять это болезненное известие и ей кажется, что ее родной человек просто на время заснул.

Тарабарова дрожащим голосом отметила, что ее папа еще мог много лет играть с внуками и наслаждаться жизнью. Известно, что мужчина долго болел.

"Люди, которых мы любим, навсегда остаются в наших сердцах. Это было неожиданно, потому что он мог еще жить и быть с внуками", — поделилась артистка.

Папа украинской певицы Светланы Тарабаровой Василий. Фото: instagram.com/tarabarova/

Звезда также призналась, о ее мама очень болезненно отреагировала на смерть мужа. Женщина была уверена, что проведет пенсию вместе с ним.

"Мне очень больно, очень. Больно маме. Она говорила: "Я мечтала, что мы будем с ним за ручку ходить, когда будем стареть". Я спасаюсь защитой и делаю вид, что все нормально, на самом деле, мне очень больно", — добавила певица.

Украинская певица Светлана Тарабарова вместе с мамой и дочерью. Фото: instagram.com/tarabarova/

Артистка также поделилась, что последние 10 лет папа просил ее написать песню о Дне ангела. Тарабарова очень хочет реализовать маленькую мечту отца после его смерти.

Напомним, певица родилась в Херсонской области, и ее родители до войны проживали там. Из-за постоянных обстрелов оккупантов звезда уговорила своих родных перебраться к ней в Киев.

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