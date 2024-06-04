Світлана Тарабарова про біль після смерті близької людини — деталі

Українська співачка Світлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova/

Відома українська співачка Світлана Тарабарова наприкінці травня втратила близьку людину — тата. Зірка не може прийняти цей біль.

Про це вона розповіла в інтерв'ю M1.

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Світлана Тарабарова про втрату тата

Виконавиця зізналася, що тато пішов із життя раптово. Зірка досі не може прийняти цю болісну звістку, і їй здається, що її рідна людина просто на деякий час заснула.

Тарабарова тремтливим голосом зазначила, що її тато ще міг багато років гратися з онуками та насолоджуватися життям. Відомо, що чоловік тривалий час хворів.

"Люди, яких ми любимо, назавжди залишаються в наших серцях. Це було несподівано, тому що він ще міг жити й бути з онуками", — поділилася артистка.

Тато української співачки Світлани Тарабарової Василь. Фото: instagram.com/tarabarova/

Зірка також зізналася, що її мама дуже болісно відреагувала на смерть чоловіка. Жінка була впевнена, що проведе пенсію разом з ним.

"Мені дуже боляче, дуже. Боляче мамі. Вона казала: "Я мріяла, що ми будемо з ним за ручку ходити, коли будемо старіти". Я рятуюся захистом і роблю вигляд, що все нормально, насправді мені дуже боляче", — додала співачка.

Українська співачка Світлана Тарабарова разом з мамою та донечкою. Фото: instagram.com/tarabarova/

Артистка також поділилася, що останні 10 років тато просив її написати пісню про День янгола. Тарабарова дуже хоче реалізувати маленьку мрію тата після його смерті.

Нагадаємо, співачка народилася на Херсонщині та її батьки до війни проживали там. Через постійні обстріли окупантів зірка умовила своїх рідних перебратись до неї у Київ.

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