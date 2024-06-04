Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Світлана Тарабарова вперше після смерті тата розповіла про свій стан arrow

Світлана Тарабарова вперше після смерті тата розповіла про свій стан

4 червня 2024 20:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Світлана Тарабарова про біль після смерті близької людини — деталі
Українська співачка Світлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Світлана Тарабарова наприкінці травня втратила близьку людину — тата. Зірка не може прийняти цей біль.

Про це вона розповіла в інтерв'ю M1.

Читайте також:

Світлана Тарабарова про втрату тата

Виконавиця зізналася, що тато пішов із життя раптово. Зірка досі не може прийняти цю болісну звістку, і їй здається, що її рідна людина просто на деякий час заснула.

Тарабарова тремтливим голосом зазначила, що її тато ще міг багато років гратися з онуками та насолоджуватися життям. Відомо, що чоловік тривалий час хворів.

"Люди, яких ми любимо, назавжди залишаються в наших серцях. Це було несподівано, тому що він ще міг жити й бути з онуками", — поділилася артистка.

Світлана Тарабарова вперше після смерті тата розповіла про свій стан - фото 1
Тато української співачки Світлани Тарабарової Василь. Фото: instagram.com/tarabarova/

Зірка також зізналася, що її мама дуже болісно відреагувала на смерть чоловіка.  Жінка була впевнена, що проведе пенсію разом з ним.

"Мені дуже боляче, дуже. Боляче мамі. Вона казала: "Я мріяла, що ми будемо з ним за ручку ходити, коли будемо старіти". Я рятуюся захистом і роблю вигляд, що все нормально, насправді мені дуже боляче", — додала співачка.

Світлана Тарабарова вперше після смерті тата розповіла про свій стан - фото 2
Українська співачка Світлана Тарабарова разом з мамою та донечкою. Фото: instagram.com/tarabarova/

Артистка також поділилася, що останні 10 років тато просив її написати пісню про День янгола. Тарабарова дуже хоче реалізувати маленьку мрію тата після його смерті.

Нагадаємо, співачка народилася на Херсонщині та її батьки до війни проживали там. Через постійні обстріли окупантів зірка умовила своїх рідних перебратись до неї у Київ.

Раніше ми писали, що народний артист України Юрій Рибчинський прокоментував трагічну загибель співака Кузьми Скрябіна у жахливій ДТП. А також співачка Тоня Матвієнко розповіла про особливий зв'язок із покійною мамою.

родина
смерть
батьки
українські зірки
похорон
Світлана Тарабарова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня