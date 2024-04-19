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Тарантино решил не снимать свой последний фильм "Кинокритик"

19 апреля 2024 06:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Квентин Тарантино передумал снимать свой последний фильм "Кинокритик"
Американский режиссер Квентин Тарантино. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Культовый американский кинорежиссер Квентин Тарантино обещал в 60 лет снять свой последний десятый фильм "Кинокритик". Однако он передумал.

Об этом пишет Deadline.

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Режиссер собирался снять "Кинокритик" и даже писал сценарий. Со временем он начал переносить даты съемок из-за его переписывания и вдруг полностью отказался от этого проекта.

Сейчас режиссер ищет вдохновение, чтобы придумать идею для своего последнего фильма. Вероятно, он хочет напоследок впечатлить зрителей.

Что известно о замысле фильма "Кинокритик"

Фильм должен был рассказать о герое, работавшем кинокритиком в 1977 году в Лос-Анджелесе. История должна была быть построена на реальных событиях.

"Фильм основан на истории парня, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит и писал рецензии на фильмы для порножурналов. Все остальное было слишком противно, чтобы читать, но потом был один порнографический журнал с действительно интересной страницей фильма", — рассказывали инсайдеры.

Также был слух, что Тарантино добавит в эту историю персонажей из своих предыдущих фильмов. К примеру, Брэд Питт должен был вернуться в роли Клиффа Бута из фильма "Однажды в Голливуде" 2019 года.

Известно, что режиссер планировал снимать всего один день в августе, чтобы проект мог получить налоговый кредит Калифорнии в размере $20,5 миллиона до того, как съемки начнутся в начале 2025 года.

Тарантино не в первый раз отказывается от проекта

Подобная история была в 2014 году с фильмом "Мерзкая восьмерка". Он уже объявил, что передумал снимать проект после того, как куски сценария случайно попали в СМИ.

Впрочем, фильм все же сняли. Квентина заставили изменить свое мнение положительные отзывы от фанатов, влюбившихся в отрывки из опубликованного сценария и жаждавших продолжения.

Были и другие проекты, так и не вышедшие на экраны. Тарантино хотел снять фильм братьев Вега, где Майкл Мэдсен играл бы Вика Вегу из "Бешеных псов" 1992 года, а Джон Траволта — Винсента Вегу из "Уголовного чтива" 1994 года. Однако идея осталась только на бумаге.

Напомним, девушка актера Брэда Питта приступила к новой карьере. Также его экс-жена Анджелина Джоли рассказала новые подробности насилия в их семье.

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Брэд Питт
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Квентин Тарантино
Голливуд
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