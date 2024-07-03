Ведущий Тимур Мирошниченко признался, что не видит свою жену

Телеведущий Тимур Мирошниченко на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Один из самых популярных украинских телеведущих Тимур Мирошниченко побывал на интервью у Маши Ефросининой. Во время общения журналист и комментатор рассказал о своей жене Инне, заявив о том, насколько она сильная у него женщина.

Интервью с Тимуром Мирошниченко Маша Ефросинина обнародовала на своем канале в YouTube.

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Тимур Мирошниченко о своей жене

Украинский телеведущий подчеркнул, что сейчас у его возлюбленной очень много работы, поэтому он даже ее не видит. К тому же, Тимур Мирошниченко заявил, что его жена вполне может не работать, но пока она этого не делает.

"Очень много обязанностей разнообразных у Инны, сейчас и юридическая работа активная, и блогерская работа активная. Съемки, дети… Я ее не вижу. Даже дома, когда мы все вместе, я ее не вижу, потому что она работает в этот момент. Я ей даю эту возможность работать, но у нее есть опция не работать, но она ее пока не использует", — говорит Тимур Мирошниченко.

Интервью Маши Ефросининой и Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот с YouTube

Журналист подчеркнул, что недавно его жена написала ему, что очень устала, поэтому хочет быть слабой.

"На днях она написала мне: "Я так замахалась, я просто хочу на ручки и плакать"", — добавил украинский телеведущий и журналист.

Семья Тимура Мирошниченко

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко женился на правозащитнице и блогере Инне более шести лет назад. За это время у них родилось двое детей — дочь Мия и сын Марк. Недавно Тимур и Инна взяли из детского дома мальчика Марселя.

Тимур Мирошниченко со своей женой и тремя детьми. Фото: Instagram Тимура Мирошниченко

На днях они удочерили четвертого ребенка — девочку по имени Ангелина. Теперь счастливые супруги имеют четырех детей и становятся настоящим примером для всех украинских семей.

Напомним, мы писали о том, что ведущий Тимур Мирошниченко вместе со своей женой удочерили четвертого ребенка.

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