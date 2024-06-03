Певица Тина Кароль вживую исполнила свою новую песню

Украинская певица Тина Кароль на интервью. Фото: Instagram Тины Кароль

Украинская певица Тина Кароль решила покорить сердца своих поклонников новым видео. Народная артистка Украины спела свой хит без фонограммы, чем вызвала шквал эмоций у своих подписчиков в социальной сети.

Соответствующим видео Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

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Живое пение Тины Кароль

На официальной странице украинской певицы Тины Кароль появилось новое видео, на котором она представила свои умения. Народная артистка Украины решила спеть свою новую песню "Стерва", но сделала это вживую без фонограммы.

К тому же, она рассказала о том, какие украинцы, и призвала своих поклонников послушать акустическое исполнение ее хита.

"Мир прекрасен, когда мы вместе строим новых себя. Свобода, сила духа и борьба за лучшее будущее — это все об украинцах. Помним, что все возможно изменить, стоит только найти в себе силы. Наслаждайтесь акустическим исполнением. Какие эмоции у вас вызывает эта песня?" — обратилась к своим подписчикам Тина Кароль.

Певица Тина Кароль в новом видео. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на пение Тины Кароль

Услышав, как украинская певица исполняет свою песню, ее подписчики не смогли проигнорировать это. Люди в комментариях начали писать слова восторга касательно того, как вживую поет Тина Кароль.

Тина, Вы — артист с большой буквы. Ваши песни сразу попадают в сердце и несут большой смысл. Спасибо, что Вы есть у нас, мы вас очень любим

Песня — мотиватор! Вызывает желание двигаться вперед и, несмотря ни на какие препятствия, никогда не сдаваться

Песня вызывает нежные и чувственные эмоции. Напоминает о независимости нашей страны

Эта песня вызывает восхищение, гордость и мурашки. Вживую — это вообще космос! Каждый раз, когда слушаю, возникают мысли, что со всем справимся

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Тины Кароль

Недавно у украинской певицы вышла новая песня под названием "Стерва", которую она исполнила с молодым артистом SHUMEI. Вышел и клип на эту композицию, которую они сняли посреди вокзала. Видеоработа, где снялся блогер Богдан Буше, набрала уже 4,3 миллиона просмотров.

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