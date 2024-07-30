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Тина Кароль "засветила" голую грудь — в сети не сдержали эмоций

30 июля 2024 11:15
Галина Войтенко - Редактор
Полуголая Тина Кароль взбудоражила фантазию украинцев откровенным образом
Украинская певица Тина Кароль в программе "Студія звукозапису". Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Украинская певица Тина Кароль поделилась новыми соблазнительными кадрами с очередной фотосессии. На видео народная артистка Украины похвасталась стройной фигурой в топе с откровенными вырезами в верхней и нижней частях тела.

Соответствующее видео Тина Кароль обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.

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Тина Кароль в соблазнительной фотосессии

На странице Тины Кароль продолжают появляться соблазнительные кадры, где она показывает свое стройное тело. В этот раз певица выбрала для новой фотосессии очень откровенный топ, под которым совсем не было нижнего белья. А соблазнительные вырезы в зоне декольте, живота и спины не могли не привлечь внимание.

@tinakarol

Читаю ваши комментарии под видео с йогой🧘🏼‍♀️ Нашел свой? #tinakarol #тинакороль

♬ original sound - Tina Karol

При этом, на Тине почти не было косметики, а сама она похвасталась стройной фигурой на камеру. В описании под видео можно увидеть слова из новой песни "Дзвони", которую артистка спела вместе с молодым исполнителем SHUMEI.

"Держу твой голос наизусть я, заслушаный ты в голове", — написала Тина Кароль в описании под видео.

Публикация со страницы Тины Кароль
Тина Кароль в соблазнительной фотосессии. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новые кадры Тины Кароль

Увидев видео украинской певицы, у ее подписчиков не хватило силы промолчать, поэтому под ним стали появляться комментарии, где люди высказали свое мнение по поводу образа Тины Кароль.

  • Вау, это вообще законно?) Быть такой магической. Слов нет, только челюсть отвисла
  • Какая шикарная леди, как можно быть такой красивой??? У вас есть какой-то секрет, это точно
  • Судя по комментариям, всех больше впечатлил образ и фигура, чем песня. Сама несколько раз просмотрела, пытаясь послушать песню, но ни разу не получилось сконцентрироваться на песне, потому что вид просто вау
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Песня Тины Кароль и SHUMEI

Недавно украинская певица Тина Кароль представила новую совместную лирическую композицию вместе с молодым артистом SHUMEI под названием "Дзвони". Клип получился очень простым, ведь сняли они его в обычной студии звукозаписи, однако, за три недели он собрал три миллиона просмотров.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль похвасталась своими умениями.

Ранее мы рассказывали о том, что певица Тина Кароль впервые призналась, делала ли она пластику.

Также мы сообщали о том, что артистка Тина Кароль впечатлила публику живым исполнением песни.

Instagram Тина Кароль шоу-бизнес украинские звезды

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