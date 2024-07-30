Полуголая Тина Кароль взбудоражила фантазию украинцев откровенным образом

Тина Кароль "засветила" голую грудь — в сети не сдержали эмоций
Украинская певица Тина Кароль поделилась новыми соблазнительными кадрами с очередной фотосессии. На видео народная артистка Украины похвасталась стройной фигурой в топе с откровенными вырезами в верхней и нижней частях тела.
Соответствующее видео Тина Кароль обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.
Тина Кароль в соблазнительной фотосессии
На странице Тины Кароль продолжают появляться соблазнительные кадры, где она показывает свое стройное тело. В этот раз певица выбрала для новой фотосессии очень откровенный топ, под которым совсем не было нижнего белья. А соблазнительные вырезы в зоне декольте, живота и спины не могли не привлечь внимание.
@tinakarol
Читаю ваши комментарии под видео с йогой🧘🏼♀️ Нашел свой? #tinakarol #тинакороль♬ original sound - Tina Karol
При этом, на Тине почти не было косметики, а сама она похвасталась стройной фигурой на камеру. В описании под видео можно увидеть слова из новой песни "Дзвони", которую артистка спела вместе с молодым исполнителем SHUMEI.
"Держу твой голос наизусть я, заслушаный ты в голове", — написала Тина Кароль в описании под видео.
Реакция сети на новые кадры Тины Кароль
Увидев видео украинской певицы, у ее подписчиков не хватило силы промолчать, поэтому под ним стали появляться комментарии, где люди высказали свое мнение по поводу образа Тины Кароль.
- Вау, это вообще законно?) Быть такой магической. Слов нет, только челюсть отвисла
- Какая шикарная леди, как можно быть такой красивой??? У вас есть какой-то секрет, это точно
- Судя по комментариям, всех больше впечатлил образ и фигура, чем песня. Сама несколько раз просмотрела, пытаясь послушать песню, но ни разу не получилось сконцентрироваться на песне, потому что вид просто вау
Песня Тины Кароль и SHUMEI
Недавно украинская певица Тина Кароль представила новую совместную лирическую композицию вместе с молодым артистом SHUMEI под названием "Дзвони". Клип получился очень простым, ведь сняли они его в обычной студии звукозаписи, однако, за три недели он собрал три миллиона просмотров.
Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль похвасталась своими умениями.
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