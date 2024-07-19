Певица Анна Тринчер показала пышную грудь и разозлила украинцев — видео

Украинская певица Анна Тринчер в шоу "Перепрошую". Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер анонсировала премьеру своей новой композиции. Звезда поделилась соблазнительным видео, на котором можно увидеть, как она в одном очень необычном купальнике ест вишни под фрагмент из новой песни.

Соответствующим видео Анна Тринчер поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

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Новое откровенное видео Анны Тринчер

Певица продолжает соблазнять свою аудиторию стройным телом и пышными формами. В этот раз на официальной странице Анны Тринчер появились кадры, на которых она в очередной раз продемонстрировала свое полуобнаженное тело. Таким способом артистка решила анонсировать выход новой песни.

Тринчер показала себя в очень необычном купальнике, верх которого был в форме маленьких пирамидок. Из-под купальника выглядывала ее пышная грудь, которую она недавно себе сделала. Анна ела на камеру вишни и, очевидно, пыталась привлечь внимание публики.

"Следующее может быть твое сердце. Со вкусом вишни… Скоро", — написала в описании под своим новым видео Анна Тринчер.

Анонс новой песни Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на видео Анны Тринчер

Взглянув на новое видео украинской певицы, далеко не все подписчики его оценили, поэтому в комментариях можно увидеть как комплименты, так и негативные отзывы.

Аничкааа, как это было эффектно, люблю тебя, песня — разрыв

Красотка невероятная

Что попало, я вижу, что она увлеклась собой, так и в эскорт можно попасть, а может уже и там

Очень вульгарно!

Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Соблазнительные фото Анны Тринчер

В последнее время на странице артистки можно чаще увидеть разные откровенные фото и видео. Например, недавно на странице Анны Тринчер появились фотографии, сделанные в бассейне и около него. На фото украинская певица показывает свои пышные формы и стройное тело в соблазнительном купальнике.

Фотосессия Анны Тринчер в бассейне. Фото: Instagram Анны Тринчер

Анна Тринчер в откровенном купальнике у бассейна. Фото: Instagram Анны Тринчер

Напомним, мы писали о том, что певица Анна Тринчер рассказала, как вернуть жизненную энергию.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда Анна Тринчер опозорилась из-за шутки о бывших.

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