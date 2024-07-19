Певица Анна Тринчер показала пышную грудь и разозлила украинцев — видео

Тринчер взбудоражила фантазию украинцев пышными "вишенками" — не все оценили
Молодая украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер анонсировала премьеру своей новой композиции. Звезда поделилась соблазнительным видео, на котором можно увидеть, как она в одном очень необычном купальнике ест вишни под фрагмент из новой песни.
Соответствующим видео Анна Тринчер поделилась на своей странице в соцсети Instagram.
Новое откровенное видео Анны Тринчер
Певица продолжает соблазнять свою аудиторию стройным телом и пышными формами. В этот раз на официальной странице Анны Тринчер появились кадры, на которых она в очередной раз продемонстрировала свое полуобнаженное тело. Таким способом артистка решила анонсировать выход новой песни.
Тринчер показала себя в очень необычном купальнике, верх которого был в форме маленьких пирамидок. Из-под купальника выглядывала ее пышная грудь, которую она недавно себе сделала. Анна ела на камеру вишни и, очевидно, пыталась привлечь внимание публики.
@annatrincher
Скоро. Со вкусом вишни🍒♬ Со вкусом вишни - Анна Тринчер
"Следующее может быть твое сердце. Со вкусом вишни… Скоро", — написала в описании под своим новым видео Анна Тринчер.
Реакция украинцев на видео Анны Тринчер
Взглянув на новое видео украинской певицы, далеко не все подписчики его оценили, поэтому в комментариях можно увидеть как комплименты, так и негативные отзывы.
- Аничкааа, как это было эффектно, люблю тебя, песня — разрыв
- Красотка невероятная
- Что попало, я вижу, что она увлеклась собой, так и в эскорт можно попасть, а может уже и там
- Очень вульгарно!
Соблазнительные фото Анны Тринчер
В последнее время на странице артистки можно чаще увидеть разные откровенные фото и видео. Например, недавно на странице Анны Тринчер появились фотографии, сделанные в бассейне и около него. На фото украинская певица показывает свои пышные формы и стройное тело в соблазнительном купальнике.
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