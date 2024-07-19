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Тринчер взбудоражила фантазию украинцев пышными "вишенками" — не все оценили

19 июля 2024 16:57
Галина Войтенко - Редактор
Певица Анна Тринчер показала пышную грудь и разозлила украинцев — видео
Украинская певица Анна Тринчер в шоу "Перепрошую". Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Молодая украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер анонсировала премьеру своей новой композиции. Звезда поделилась соблазнительным видео, на котором можно увидеть, как она в одном очень необычном купальнике ест вишни под фрагмент из новой песни.

Соответствующим видео Анна Тринчер поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

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Новое откровенное видео Анны Тринчер

Певица продолжает соблазнять свою аудиторию стройным телом и пышными формами. В этот раз на официальной странице Анны Тринчер появились кадры, на которых она в очередной раз продемонстрировала свое полуобнаженное тело. Таким способом артистка решила анонсировать выход новой песни.

Тринчер показала себя в очень необычном купальнике, верх которого был в форме маленьких пирамидок. Из-под купальника выглядывала ее пышная грудь, которую она недавно себе сделала. Анна ела на камеру вишни и, очевидно, пыталась привлечь внимание публики.

@annatrincher

Скоро. Со вкусом вишни🍒

♬ Со вкусом вишни - Анна Тринчер

"Следующее может быть твое сердце. Со вкусом вишни… Скоро", — написала в описании под своим новым видео Анна Тринчер.

Публикация со страницы Анны Тринчер
Анонс новой песни Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на видео Анны Тринчер

Взглянув на новое видео украинской певицы, далеко не все подписчики его оценили, поэтому в комментариях можно увидеть как комплименты, так и негативные отзывы.

  • Аничкааа, как это было эффектно, люблю тебя, песня — разрыв
  • Красотка невероятная
  • Что попало, я вижу, что она увлеклась собой, так и в эскорт можно попасть, а может уже и там
  • Очень вульгарно!
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Анны Тринчер
Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Анны Тринчер
Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Соблазнительные фото Анны Тринчер

В последнее время на странице артистки можно чаще увидеть разные откровенные фото и видео. Например, недавно на странице Анны Тринчер появились фотографии, сделанные в бассейне и около него. На фото украинская певица показывает свои пышные формы и стройное тело в соблазнительном купальнике.

Фотосессия Анны Тринчер в бассейне
Фотосессия Анны Тринчер в бассейне. Фото: Instagram Анны Тринчер
Анна Тринчер в откровенном купальнике у бассейна
Анна Тринчер в откровенном купальнике у бассейна. Фото: Instagram Анны Тринчер

Напомним, мы писали о том, что певица Анна Тринчер рассказала, как вернуть жизненную энергию.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда Анна Тринчер опозорилась из-за шутки о бывших.

Также мы сообщали о том, что украинскую певицу Анну Тринчер заметили на свадьбе с россиянами.

Instagram Анна Тринчер шоу-бизнес украинские звезды

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