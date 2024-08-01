Певица Анна Тринчер ответила СМИ на сплетни вокруг своих отношений

Украинская певица Анна Тринчер на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская певица и блогер Анна Тринчер ответила на всевозможные слухи вокруг своей личной жизни. В интервью артистка призналась, как она относится к тому, что вокруг ее жизни в последнее время постоянно распространяются разные сплетни.

Об этом Анна Тринчер рассказала в интервью каналу "M1 music" в YouTube.

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Украинская исполнительница подчеркнула, что она в медиа с 13 лет, а сейчас она имеет право иметь отношения с мужчинами, что порождает слухи вокруг ее личной жизни. Тринчер также призналась, что раньше, когда она была в браке с Александром Волошиным, она не знала, как привлечь внимание к себе.

"Я понимаю, что я в медиа много лет, с 13 лет я впервые появилась на экранах. Теперь я стала взрослой женщиной, которая может иметь романтические отношения с мужчинами, и это грязное белье. Когда я встречалась с бывшим мужем, я думала, что для того, чтобы звучать в медиа, надо делать яркие инфоповоды. Я развелась с мужем... А получается, из уст медиа я все-таки не утихаю", — отмечает Анна Тринчер.

Интервью с Анной Тринчер в Weekend Show. Фото: скриншот с YouTube

Теперь певица поняла, что ей ничего не нужно делать, кроме того, чтобы просто жить, ведь СМИ якобы делают за нее всю работу.

"Мне для того, чтобы порождать сплетни, нужно просто просыпаться и дышать кислородом. Мне ничего не нужно придумывать, СМИ делают за меня мою маркетинговую работу, я просто живу жизнь", — также добавила украинская артистка.

Песня Анны Тринчер "Бар за баром"

Не так давно у Анны Тринчер вышла новая песня под названием "Бар за баром", клип на которую собрал уже более 700 тысяч просмотров. В видеоработе артистка снимается вместе с молодым парнем, делая это в соблазнительном формате, а это вызвало нешуточные вопросы у публики.

Напомним, мы писали о том, что певица Анна Тринчер показала, как ее бабушка с дедушкой отреагировали на новый клип.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская певица Анна Тринчер показала соблазнительное видео.

Также мы сообщали о том, что артистку Анну Тринчер унизили из-за неудачной шутки о бывших.