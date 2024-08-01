Співачка Анна Трінчер відповіла ЗМІ на плітки навколо своїх стосунків

Українська співачка Анна Трінчер на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська співачка і блогерка Анна Трінчер відповіла на всілякі чутки навколо свого особистого життя. В інтерв’ю артистка зізналася, як вона ставиться до того, що навколо її життя останнім часом постійно поширюються різні плітки.

Про це Анна Трінчер розповіла в інтерв’ю каналу "M1 music" в YouTube.

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Українська виконавиця наголосила, що вона в медіа з 13 років, а зараз вона має право мати стосунки з чоловіками, що породжує чутки навколо її особистого життя. Трінчер також зізналася, що раніше, коли вона була в шлюбі з Олександром Волошиним, вона не знала, як привернути увагу до себе.

"Я розумію, що я в медіа багато років, з 13 років я вперше з’явилася на екранах. Тепер я стала дорослою жінкою, яка може мати романтичні стосунки з чоловіками, і це брудна білизна. Коли я зустрічалася з колишнім чоловіком, я думала, що для того, щоб звучати в медіа, треба робити яскраві інфоприводи. Я розійшлася з чоловіком… А виходить, з вуст медіа я все-таки не вщухаю", — наголошує Анна Трінчер.

Інтерв'ю з Анною Трінчер у Weekend Show. Фото: скриншот з YouTube

Тепер співачка зрозуміла, що їй нічого не потрібно робити, крім того, щоб просто жити, адже ЗМІ нібито роблять за неї всю роботу.

"Мені для того, щоб породжувати плітки, треба просто прокидатися і дихати киснем. Мені нічого не треба придумувати, ЗМІ роблять за мене мою маркетингову роботу, я просто живу життя", — також додала українська артистка.

Пісня Анни Трінчер "Бар за баром"

Не так давно в Анни Трінчер вийшла нова пісня під назвою "Бар за баром", кліп на яку зібрав вже понад 700 тисяч переглядів. У відеороботі артистка знімається разом з молодим хлопцем, роблячи це у спокусливому форматі, а це викликало неабиякі запитання в публіки.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Анна Трінчер показала, як її бабуся з дідусем відреагували на новий кліп.

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Анна Трінчер показала спокусливе відео.

Також ми повідомляли про те, що артистку Анну Трінчер принизили через невдалий жарт про колишніх.