Как изменились актеры культового Леона за 29 лет — фото

Кадр из культового фильма "Леон". Фото: Pinterest

Осенью 1994 года зрители впервые увидели фильм известного французского режиссера Люка Бессона под названием "Леон". Актеры, сыгравшие в этой картине, сразу же получили безумный успех, а сами кадры из фильма начали пародировать.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как изменились актеры культового фильма "Леон" за 29 лет.

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Жан Рено

Актерская карьера Жана Репо началась еще в 1979 году, когда он впервые попал на съемки фильма "Гипотеза украденной картины". Но наиболее популярным актер стал именно после того, как сыграл главную роль наемного убийцы Леона в фильме "Леон".

Сейчас Жену Рено уже 75 лет, он был трижды женат и воспитывает четырех детей с женой, с которой вступил в брак в 2006 году.

Жан Рено в главной роли Леона и сейчас. Фото: Pinterest

Натали Портман

Когда актриса впервые попала на съемки "Леона", ей было всего 13 лет, но утвердили ее только во второй раз. Именно после съемок Натали Портман получила безумный успех. Позже она отметила, что попасть на роль Матильды ей было очень тяжело, ведь Бессон считал ее очень юной.

Сейчас в карьере актрисы уже 40 работ, большинство из которых стали классикой киноиндустрии. Сейчас Наталье уже 42 года и у нее муж, но у них нет детей.

Натали Портман в фильме "Леон" и сейчас. Фото: Pinterest

Гэри Олдмен

Британский актер стал успешным далеко не сразу, но его ответственность и самоотдача работе позволили ему стать одним из самых популярных телезвезд тех времен. В карьерном чемодане Гэри уже более 150 картин разных жанров.

Сейчас актеру, сыгравшему роль убийцы семьи Матильды, уже 65 лет, он был женат пять раз и сейчас в браке.

Гери Олдмэн в роли убийцы семьи Матильды и сегодня. Фото: Pinterest

Дэнни Айелло

На счету американского актера сейчас около ста ролей в знаменитых фильмах. Так, кроме "Леона" Дэнни Айелло сыграл в таких легендарных картинах, как:

Гудзонский ястреб

Леон

Власть Луны

Специалист по съему

Пурпурная роза Каира

К сожалению, в 2019 году актера, сыгравшего роль мафиози Тони, не стало в возрасте 86 лет.

Дэнни Айелло в фильме "Леон" и в последние годы жизни. Фото: Pinterest

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