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Украинская делегация надела футболки Free Azovstal на Евровидение-2024

12 мая 2024 06:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Alyona Alyona &amp; Jerry Heil надели футболки Free Azovstal на Евровидение-2024 — видео
Украинская делегация на "Евровидении-2024". Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская делегация на Евровидение надела одежду с патриотическим призывом. Команда вместе с певицами Alyona Alyona & Jerry Heil пришли на финал в черных футболках с надписью "FREE AZOVSTAL DEFENDERS".

Об этом репер Alyona Alyona рассказала в Instagram.

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Украинская делегация вместе с конкурсантками Alyona Alyona & Jerry Heil появились на финале в черных футболках с надписью "FREE AZOVSTAL DEFENDERS".

Они решили максимально использовать эфирное время международного конкурса. Не только представить Украину и войти в тройку лидеров, но и напомнить о плененных военных, защищавших завод "Азовстали" в Мариуполе до последнего.

"Мы хотим призвать все мировое сообщество сейчас, когда максимально большое количество внимания приковано к нам, сделать так, чтобы военнопленных обменяли всех на всех. Чтобы наши парни, девушки, дети вернулись домой, получили достойное лечение и достойный уровень жизни. А самое главное — благодарность от нас все то, что они пережили", — написала Alyona Alyona.

Украинская делегация на "Евровидении-2024". Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
Украинская делегация на "Евровидении-2024". Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, какое место Украина выиграла на Евровидении-2024. Также мы рассказывали, что известно о победителе NEMO из Швейцарии. Он получил самые высокие баллы от жюри и уже успел разбить свой приз.

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Alyona Alyona
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Евровидение-2024

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