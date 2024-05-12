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Українська делегація вдягнула футболки Free Azovstal на Євробачення-2024

12 травня 2024 06:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Alyona Alyona & Jerry Heil вдягнули футболки Free Azovstal на Євробачення-2024 — відео
Українська делегація на Євробаченні-2024. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська делегація на Євробачення вдягнула одяг з патріотичним закликом. Команда разом з співачками Alyona Alyona & Jerry Heil прийшли на фінал у чорних футболках з написом "FREE AZOVSTAL DEFENDERS".

Про це реперка Alyona Alyona розповіла в Instagram.

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Українська делегація разом з конкурсантками Alyona Alyona & Jerry Heil з'явились на фіналу у чорних футболках з надписом "FREE AZOVSTAL DEFENDERS".

Вони вирішили максимально використати етерний час міжнародного конкурсу. Не тільки представити Україну і увійти в трійку лідерів, а й нагадали про поленених військових, які захищали завод "Азовсталі" в Маріуполі до останнього. 

"Ми хочемо закликати всю світову спільноту зараз, коли максимально велика кількість уваги прикута до нас, зробити так, щоб військовополонених обміняли всіх на всіх. Щоб наші хлопці, дівчата, діти повернулися додому, отримали гідне лікування і гідний рівень життя. А найголовніше — вдячність від нас за все те, що вони пережили", — написала Alyona Alyona.

Українська делегація на Євробаченні-2024. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
Українська делегація на Євробаченні-2024. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, яке місце Україна виграла на Євробаченні-2024. Також ми розповідали, що відомо про переможця NEMO з Швейцарії. Він отримав найвищі бали від журі і вже встиг розбити свій приз.

війна
Alyona Alyona
Jerry Heil
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Азовсталь
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Євробачення-2024

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