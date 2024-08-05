Ведущая 1+1 Валентина Хамайко рассказала о собственном бренде одежды

Украинская ведущая Валентина Хамайко на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская журналистка и ведущая программы "Сніданок" на телеканале "1+1" Валентина Хамайко дала интервью Славе Демину. Во время общения женщина рассказала о собственном бренде одежды и честно призналась, на какие деньги она живет в период полномасштабной войны.

Интервью с Валентиной Хамайко Слава Демин обнародовал на канале "Слава+" в YouTube.

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Валентина Хамайко о своих заработках

Известная украинская телеведущая рассказала о собственном бренде, который существует уже второй год. Однако, как оказалось, этот бизнес сейчас не приносит никакой прибыли Валентине, но он помог ведущей в трудный период ее жизни.

"Нашему бизнесу только второй год, и я считаю, что для второго года мы круто прогрессируем, потому что мы начинали его почти с ничего. Наш бренд стал фантастическим моментом, который отвлекал в трудный период. Сейчас он не приносит прибыли, то есть я не вынимаю из него средства. Мы начали выходить в ноль еще за первые три месяца", — рассказала Валентина Хамайко.

Интервью Валентины Хамайко и Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Также ведущая призналась, где она сейчас работает, когда закрыли проект "Сніданок.Вихідний", и на чем она зарабатывала в начале полномасштабной войны.

"В штате "Сніданку" я остаюсь, я работаю вместе с коллегами, которые работали в будни. Долгий период мой дополнительный заработок — это были разные рекламные интеграции. Это были контракты, которые были прибыльными. Долгий период войны я жила в кредитный лимит", — призналась также украинская телеведущая.

Бренд одежды Валентины Хамайко

В 2022 году украинская телеведущая Валентина Хамайко вместе со стилисткой Татьяной Богиныч создала собственный бренд одежды под названием "TAIYŌ". Сейчас в магазине не только женская одежда, но и мужская, а часть прибыли с бренда идет на нужды ВСУ.

Валентина Хамайко и Татьяна Богиныч на обложке бренда одежды "TAIYŌ". Фото: "TAIYŌ"

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