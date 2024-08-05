Ведуча 1+1 Валентина Хамайко розповіла про власний бренд одягу

Українська ведуча Валентина Хамайко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська журналістка і ведуча програми "Сніданок" на телеканалі "1+1" Валентина Хамайко дала інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час спілкування жінка розповіла про власний бренд одягу і чесно зізналася, на які гроші вона живе у період повномасштабної війни.

Інтерв’ю з Валентиною Хамайко Слава Дьомін оприлюднив на каналі "Слава+" в YouTube.

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Валентина Хамайко про свої заробітки

Відома українська телеведуча розповіла про власний бренд, який існує вже другий рік. Однак, як виявилося, цей бізнес зараз не приносить жодного прибутку Валентині, але він дуже допоміг ведучій у важкий період її життя.

"Нашему бізнесу лише другий рік, і я вважаю, що для другого року ми круто прогресуємо, тому що ми починали його майже з нічого. Наш бренд став фантастичним моментом, який відволікав у важкий період. Зараз він не приносить прибутку, тобто, я не виймаю з нього кошти. Ми почали виходити в нуль ще за перші три місяці", — розповіла Валентина Хамайко.

Інтерв'ю Валентини Хамайко і Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Також ведуча зізналася, де вона зараз працює, коли закрили проєкт "Сніданок.Вихідний", і на чому вона заробляла на початку повномасштабної війни.

"У штаті "Сніданку" я залишаюсь, я працюю разом з колегами, які працювали в будні. Довгий період мій додатковий заробіток — це були різні рекламні інтеграції. Це були контракти, які були прибуткові. Довгий період війни я жила в кредитний ліміт", — зізналась також українська телеведуча.

Бренд Одягу Валентини Хамайко

У 2022 році українська телеведуча Валентина Хамайко разом зі стилісткою Тетяною Богинич створила власний бренд одягу під назвою "TAIYŌ". Зараз у магазині не лише жіночий одяг, а й чоловічий, а частина прибутку з бренду йде на потреби ЗСУ.

Валентина Хамайко і Тетяна Богинич на обкладинці бренду одягу "TAIYŌ". Фото: "TAIYŌ"

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