Вернется ли Алена Винницкая на сцену после 2 лет молчания — певица ответила

Певица Алена Винницкая на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица Алена Винницкая дала новое интервью по поводу своей карьеры. В нем артистка, которая на два года исчезла из информационного пространства и шоу-бизнеса, призналась, планирует ли она возвращаться на сцену и выпускать новые хиты.

Об этом Алена Винницкая рассказала в Weekend Show на канале "М1" в YouTube.

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Алена Винницкая о возвращении на сцену

Украинская исполнительница призналась, хочет ли она возвращаться в шоу-бизнес, чтобы радовать своих поклонников новыми композициями. Судя по словам Алены Винницкой, возвращаться на сцену она пока не планирует, ведь сейчас у нее несколько другая миссия.

Интервью с Аленой Винницкой. Фото: скриншот с YouTube

Однако певица раскрыла один секрет, заявив о том, что сейчас один из ее хитов находится на этапе перевода на украинский язык.

"Я не хочу делать каких-то заявлений, что я возвращаюсь, потому что сейчас я социальный человек, работает наш фонд. Немного на втором плане у меня сейчас творчество. Могу открыть один небольшой секрет, что одну из моих песен, которую я лично считаю настоящим хитом, сейчас переводим на украинский, и он зазвучит совсем иначе", — заявила Алена Винницкая.

Алена Винницкая о том, почему пропала на два года

Недавно украинская певица впервые за два года вышла на связь и дала интервью, рассказав о том, куда она исчезла на такое время. Алена призналась, почему ее так долго не было видно в информационном пространстве, и рассказала, чем она сейчас занимается.

"В 2022 году были мои последние сообщения, но очень мощно сейчас работает Facebook, просто многие считают его устаревшим, но он нужен нам в связи с нашей социальной деятельностью. YouTube-канал заработал, где можно посмотреть все мои последние интервью в плане того, что я беру интервью у участников нашей программы, там показываем, как мы живем", — заявила на интервью Алена Винницкая.

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