Певица Тина Кароль показала себя в нежном образе — фото

Украинская певица Тина Кароль на фотосессии. Фото: Instagram Тины Кароль

Украинская певица и общественный деятель Тина Кароль показала себя в невероятно нежной фотосессии. Народная артистка Украины продемонстрировала стройную фигуру в откровенных образах, сделав несколько фотографий возле красивых цветов в саду.

Соответствующие фотографии Тина Кароль обнародовала на своей странице в Instagram.

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Тина Кароль в нежной фотосессии

Народная артистка Украины Тина Кароль продолжает сниматься в различных фотосессиях, показывая себя с разных сторон. На этот раз певица предстала перед камерой в нежных платьях, подчеркивавших ее красивые формы и стройную фигуру.

Певица Тина Кароль в атласном платье с глубоким декольте. Фото: Instagram Тины Кароль

Тина Кароль в красивом саду. Фото: Instagram Тины Кароль

Тина Кароль в сетчатом платье. Фото: Instagram Тины Кароль

На снимках можно увидеть Тину Кароль в нежном атласном платье светло-розового оттенка с глубоким декольте и в полупрозрачном платье, под которым было видно нижнее белье. Фотосессия прошла в саду с красивыми цветами и деревьями, который, по словам Тины, является для нее местом вдохновения и гармонии.

"Мое место гармонии и вдохновения, где мысли обретают свое спокойствие", — написала в описании под фотографиями Тина Кароль.

Певица Тина Кароль в новой фотосессии. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на фото Тины Кароль

Взглянув на фотографии и образ украинской певицы, ее подписчики не смогли пройти мимо и стали обсуждать их. Людям понравился образ Тины Кароль в новой фотосессии, поэтому под ее фотографиями стали появляться комментарии восхищения.

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Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: Instagram Тины Кароль

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: Instagram Тины Кароль

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: Instagram Тины Кароль

Соблазнительная фотосессия Тины Кароль

Недавно на странице певицы появилось видео, на котором можно увидеть ее в довольно соблазнительном виде. На Тине был классический черный костюм, под которым не было бюстгальтера, из-за чего была видна ее грудь. Причем на лице певицы почти не было косметики.

"И монстрами стали мы, острыми клыками ранили…" — написала Тина Кароль.

Тина Кароль в соблазнительной фотосессии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала себя в довольно смелой фотосессии.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Тина Кароль впервые призналась, делала ли она пластические операции.

Также мы сообщали, что народная артистка Украины Тина Кароль прошла курсы по боевой подготовке.