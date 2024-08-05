Актриса Татьяна Песик прокомментировала свое состояние здоровья

Звезда "Женского квартала" пожаловалась на здоровье
Украинская актриса Татьяна Песик, хорошо известная зрителям по роли Таньки в сериале "Страна У" и участию в "Женском квартале" пожаловалась на резкое ухудшение здоровья. Артистка была вынуждена отменить запланированные тренировки.
Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.
Татьяна Песик о своем здоровье
Актриса активно худеет. Песик регулярно рассказывает о своих успехах поклонникам и делится рецептами правильного питания.
Недавно звезда вышла на связь с аудиторией и сообщила, что отменила утреннюю пробежку. Она рассказала, что ближайший к ней стадион закрыли на реконструкцию.
Она призналась, что отменила утреннюю тренировку не только по этой причине. Песик объяснила, что получила анализы, которые указывают на проблемы со здоровьем.
"У меня воспалительный процесс, есть повышенные показатели — реактивный белок. Я заметила за собой, что было последние дни прохладно и мое тело это почувствовало. Мне крутило так кости в эту погоду. Теперь я все эти изменения чувствую очень хорошо", — пожаловалась актриса и пожелала подписчикам крепкого здоровья.
Напомним, мы писали о том, что актриса Екатерина Тишкевич страдает из-за сильной головной боли и жалуется на плохое самочувствие. А также Татьяна Песик рассказала, как когда-то опозорилась в начале актерской карьеры.
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