Актриса Татьяна Песик прокомментировала свое состояние здоровья

Украинская актриса Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Украинская актриса Татьяна Песик, хорошо известная зрителям по роли Таньки в сериале "Страна У" и участию в "Женском квартале" пожаловалась на резкое ухудшение здоровья. Артистка была вынуждена отменить запланированные тренировки.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Татьяна Песик о своем здоровье

Актриса активно худеет. Песик регулярно рассказывает о своих успехах поклонникам и делится рецептами правильного питания.

Недавно звезда вышла на связь с аудиторией и сообщила, что отменила утреннюю пробежку. Она рассказала, что ближайший к ней стадион закрыли на реконструкцию.

Она призналась, что отменила утреннюю тренировку не только по этой причине. Песик объяснила, что получила анализы, которые указывают на проблемы со здоровьем.

Актриса Таня Песик о здоровье. Фото: instagram.com/tanet_vip/

"У меня воспалительный процесс, есть повышенные показатели — реактивный белок. Я заметила за собой, что было последние дни прохладно и мое тело это почувствовало. Мне крутило так кости в эту погоду. Теперь я все эти изменения чувствую очень хорошо", — пожаловалась актриса и пожелала подписчикам крепкого здоровья.

Напомним, мы писали о том, что актриса Екатерина Тишкевич страдает из-за сильной головной боли и жалуется на плохое самочувствие. А также Татьяна Песик рассказала, как когда-то опозорилась в начале актерской карьеры.