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Звезда "Женского Квартала" Татьяна Песик пожаловалась на проблемы со здоровьем

13 июня 2024 13:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
У актрисы Татьяны Песик есть проблемы с желудком — детали
Украинская актриса Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинская актриса Татьяна Песик, хорошо известная зрителям по роли Таньки в сериале "Страна У" и участии в "Женском квартале" пожаловалась на проблемы со здоровьем. Звезда долгое время решалась на обследование, которое выявило у нее проблемы с желудком.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

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Татьяна Песик о визите к врачу

Актриса призналась поклонникам о том, что больше года откладывала запланированный визит к врачу. Песик необходимо было пройти эндоскопию и звезда очень боялась этой процедуры.

"Иду делать эндоскопию. Мне так страшно... Я таблетку не могу глотнуть, а шланг — это вообще нет представления. Но это время должно было наступить. Почти год я оттягивала, чтобы сделать эту процедуру", — поделилась актриса.

Звезда "Женского квартала" призналась, что во время осмотра у нее тряслись руки и врачам пришлось закрывать кабинет, чтобы артистка не передумала проходить проверку организма. Помимо эндоскопии, Песик сделала УЗИ и сдала общий анализ крови.

Специалисты обнаружили у актрисы гастрит (ред. — воспаление слизистой желудка) и проблемы с желчным пузырем.

Татьяна Песик призналась о проблемах со здоровьем
Украинская актриса Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/
Песик боится врачей
Украинская актриса Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

"Я это сделала...У меня руки тряслись, они видели мой страх в глазах, даже дверь закрыли на замок, чтобы я не убежала. Спасибо врачу, который меня правильно настроил. Теперь я знаю, что у меня гастрит и желчь в кишечнике. Сделала еще УЗИ и сдала кровь", — добавила она.

Напомним, актриса Екатерина Тишкевич страдает из-за сильной головной боли и жалуется на плохое самочувствие. А также рэпер Позитив испугал поклонников фотографиями на больничной койке под капельницей.

медобследование
врачи
украинские звезды
"Женский квартал"
здоровье
желудочно-кишечный тракт
актеры

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