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Встречаются на передовой — Рамина Эсхакзай впервые рассказала о новом избраннике

15 апреля 2024 11:43
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Блоггерша Рамина Эсхакзай рассказала о новых отношениях — деталях
Украинский блогер Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский блогер Рамина Эсхакзай впервые через год после разрыва с женихом заговорила о новых отношениях. Инфлюэнсер закрутила роман с военнослужащим.

Об этом она рассказала в программе "Тур звездами".

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Рамина о новых отношениях

Блоггерша Рамина Эсхакзай год назад разошлась со своим женихом, юристом Евгением Прониным. Пара встречалась пять лет и даже планировала свадьбу, однако не сложилось.

Она активно общается со своей аудиторией и на все вопросы о личной жизни за это время шутила и говорила о том, что из-за работы нет времени на отношения.

Недавно инфлюэнсер намекнула на новую любовь, однако отказалась рассказывать детали, ведь публичность может нанести вред ее избраннику.

Через некоторые время Эсхакзай рассказала больше деталей о новых отношениях. Ее новый избранник сейчас защищает нашу страну на передовой и они встречаются во время рабочих командировок Рамины на прифронтовые территории.

Несмотря на то, что пара редко видится, блогер серьезно относится к новым отношениям на расстоянии. Она призналась, что виделась с любимым несколько дней назад.

"Если встречу на передовой можно считать свиданием, то несколько дней назад. Есть военный, с которым у меня присутствует романтический подтекст. Мы с ним встречаемся на передовой, потому что он там служит. Мне уже 32 года. И когда я начинаю отношения, то они уже серьезные. Время покажет, но я решила попробовать", — рассказала журналист.

Напомним, Рамина получила награду от Национальной гвардии Украины "Азов", подписанную командиром подразделения Денисом Прокопенко. Также она рассказывала о том, как смогла побороть булимию.

отношения
военные
украинские звезды
война в Украине
свидание
любовь
Рамина Эсхакзай

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