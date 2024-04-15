Блогерка Раміна Есхакзай розповіла про нові стосунки — деталі

Українська блогерка Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/

Відома українська блогерка Раміна Есхакзай вперше за рік після розриву з нареченим заговорила про нові стосунки. Інфлюенсер закрутила роман із військовослужбовцем.

Про це вона розповіла в програмі "Тур зірками".

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Раміна про нові стосунки

Блогерка Раміна Есхакзай рік тому розійшлася зі своїм нареченим, юристом Євгеном Проніним. Пара зустрічалася п'ять років і навіть планувала весілля, однак не склалося.

Вона активно спілкується зі своєю аудиторією і на усі питання про особисте життя за цей час віджартовувалась та говорила про те, що через роботу не має часу на стосунки.

Нещодавно інфлюенсер натякнула на нове кохання, однак відмовилася розповідати деталі, адже публічність може завдати шкоду її обранцю.

Трохи згодом, Есхакзай розповіла більше деталей про нові стосунки. Її новий обранець зараз захищає нашу країну на передовій і вони зустрічаються під час робочих відряджень Раміни на прифронтові території.

Незважаючи на те, що пара рідко бачиться, блогерка серйозно ставиться до нових стосунків на відстані. Вона зізналася, що бачилась з коханим декілька днів тому.

"Якщо зустріч на передовій можна вважати за побачення, то кілька днів тому. Є військовий, з яким у мене присутній романтичний підтекст. Ми з ним зустрічаємося на передовій, бо він там служить. Мені вже 32 роки. І коли я розпочинаю стосунки, то вони вже серйозні. Час покаже звісно, але я вирішила спробувати", — розповіла журналіст.

Нагадаємо, Раміна отримала відзнаку від Національної гвардії України "Азов", підписану командиром підрозділу Денисом Прокопенком. Також вона розповідала про те, як змогла побороти булемію.