Стало известно, когда Джей Ло разошлась с Беном Аффлеком.

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек на свадьбе. Фото: instagram/jlo

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приложили максимальные усилия, чтобы не привлекать внимания к своему разводу. Однако стало известно, что их брак развалился несколько месяцев назад.

Об этом пишет Page Six.

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Инсайдер сообщил, что они развелись в марте, однако Аффлек продолжает "защищать Дженнифер".

Впервые сплетни об их расставании появились в мае после того, как Джей Ло посещала важные события без своего мужа. Особенно Met Gala, на которой она была сопредседателем этого года. Также Бен не сопровождал ее на премьере нового проекта от Netflix "Атлас".

Также фанаты звезды заметили, что она поставила ругательство под сообщением о нездоровых отношениях. Там речь шла о том, что невозможно построить здоровые отношения с человеком, оторванным от себя.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес больше не вместе. Фото: instagram.com/jlo_and_benaffleck

Позже Лопес отменила свой тур "This Is Me… Live". Она объяснила это тем, что хочет взять отпуск, чтобы "побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями".

"Я очень расстроена тем, что подвела вас. Пожалуйста, знайте, что я бы не делала этого, если бы не чувствовала, что это абсолютно необходимо", — сказала она поклонникам.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес были счастливы в браке. Фото: instagram.com/jlo_and_benaffleck

Зато близкое окружение Бена Аффлека сообщало, что он "опомнился" от горячих отношений с Джей Ло и стремится к разводу.

Напомним, он переехал в арендуемый дом, а общее имение с Дженнифер они выставили на продажу. Недавно он увез свои вещи из него, пока певица отдыхает в Италии. Также актера постоянно замечают в окружении его бывшей супруги Дженнифер Гарнер.