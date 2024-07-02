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Шлюб Джей Ло та Бена Аффлека завершився кілька місяців тому — інсайдер

2 липня 2024 10:57
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Стало відомо, коли Джей Ло розійшлась з Беном Аффлеком — деталі
Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек на весіллі. Фото: instagram/jlo
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек доклали максимальних зусиль, щоб не привертати уваги до свого розлучення. Однак, стало відомо, що їхній шлюб розвалився кілька місяців тому. 

Про це пише Page Six.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек більше не разом

Інсайдер повідомив, що вони розлучились у березні, однак Аффлек продовжує "захищати Дженніфер". 

Вперше плітки про їхнє розставання з'явились у травні, після того, як Джей Ло відвідувала важливі події без свого чоловіка. Особливо Met Gala, на якій вона була співголовою цього року. Також Бен не супроводжував її на прем'єрі нового проєкту від Netflix "Атлас".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Також фанати зірки помітили, що вона поставила лайк під дописом про нездорові стосунки. Там йшлося про те, що не можливо побудувати здорові стосунки з людиною, яка відірвана від себе.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес більше не разом. Фото: instagram.com/jlo_and_benaffleck
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес більше не разом. Фото: instagram.com/jlo_and_benaffleck

Пізніше Лопес скасувала свій тур "This Is Me…Live". Вона пояснила це тим, що хоче взяти відпустку, щоб "побути зі своїми дітьми, родиною та близькими друзями".

"Я дуже засмучена тим, що підвела вас. Будь ласка, знайте, що я б не робила цього, якби не відчувала, що це абсолютно необхідно", — сказала вона шанувальникам.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес були щасливі у шлюбі. Фото: instagram.com/jlo_and_benaffleck
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес були щасливі у шлюбі. Фото: instagram.com/jlo_and_benaffleck

Натомість близьке оточення Бена Аффлека повідомляло, що він "схаменувся" від гарячих стосунків з Джей Ло і прагне розлучення.

Нагадаємо, він переїхав в орендований будинок, а спільний маєток з Дженніфер вони виставили на продаж. Нещодавно він вивіз свої речі з нього, поки співачка відпочиває в Італії. Також актора постійно помічають в оточенні його колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

США шлюб Дженіфер Лопес Бен Аффлек розлучення Голлівуд актори криза

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