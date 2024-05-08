Что думают украинские звезды о выступлении Jerry Heil и Alyona Alyona на Евровидении-2024

Представительницы Украины на Евровидении Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram/suspilne.eurovision

Украинские звезды выразили свое мнение о выступлении Jerry Heil и Alyona Alyona на Евровидении. Они считают, что певицы прекрасно справились.

Редакция Новости.LIVE собрала мнения в соцсетях.

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Певец MELOVIN, соревновавшийся с дуэтом в Нацотборе до Евровидения, поражен их выступлением. Он считает, что номер удачный, а исполнение мощное.

"Только что посмотрел выступление наших девушек Jerry Heil и Alyona Alyona. Это было фантастически. Это было мощно! Меня внутри выворачивало, скручивало, раскручивало от невероятной гордости за наших девушек", — поделился эмоциями певец.

MELOVIN понравилось выступление Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram.com/melovin_official

Хитмейкер Надя Дорофеева очень эмоционально восприняла номер. Она расплакалась, однако выглядит довольной.

"Девушки на Евровидении — гордость и разъеб. Умилили меня. Тупо расплакалась на номере наших девушек", — написала звезда.

Надя Дорофеева расплакалась от выступления Украины на Евровидении. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Телеведущая Леся Никитюк тоже решила высказать свое мнение по поводу выступления Украины на Евровидении. Она описала свои эмоции коротко, однако метко — "кайф". Вероятно ей больше всего понравилась последняя сцена.

Леси Никитюк приглянулся номер Украины на Евровидении. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Победительница Евровидения Джамала поддерживала Jerry Heil и Alyona Alyona на конкурсе. Она еще перед их выступлением верила в их победу.

"Это волнительно и ответственно представлять собственную страну, поэтому поддержите наших девушек", — призвала голосовать за дуэт певица.

Джамала верила в успех Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Телеведущий и блогер Андрей Бедняков отметил, что номер очень мощный. Он выразил свое восхищение певицами и режиссером номера Таней Муиньо.

Реакция Андрея Беднякова на номер Украины на Евровидении. Фото: instagram.com/biedniakov

Подруга девушек певица KOLA также их поддержала и выразила любовь. Песня и номер поразили ее глубоко в сердце.

"На этом моменте — "с неба следовали предки" у меня уже полились слезы рекой. Девушки, вы просто лучшие! Собранные, глубокие, чувственные, певческие, все по существу! Гордость!" — написала звезда.

Певица KOLA гордится подругами. Фото: instagram.com/kola__official

Напомним, мы рассказывали, почему травмировалась Jerry Heil во время выступления в полуфинале. Также ирландская певица шокировала зрителей мистическим номером, а фаворит букмекеров поразил песней на Евровидении. Кроме того стало известно, под каким номером выступит Украина в финале конкурса.