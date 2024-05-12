Евровидение 2024 – кто победил, результаты

Представительницы Украины на Евровидении Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: eurovision

11 мая прошел финал песенного конкурса Евровидения. Победу одержала звезда Швейцарии NEMO. Композиция The Code объединила поп, оперу и электро. NEMO рассказал о своем пути к принятию своей небинарной идентичности. Его взлеты на тарелке зацепили Европу. Жюри стран-участниц поставило NEMO 365 баллов, а зрители 226. Jerry Heil и Alyona Alyona заняли третье место и набрали 453 балла.

Команда Новини. LIVE работала в Мальме в этом году и эксклюзивно рассказывает подробности с места событий.

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Официальное открытие Евровидения в этом году началось с бирюзовой дорожки. Представители всех стран вышли к фанатам и прессе, чтобы представить свою страну. Примечательно, но все исполнители, с которыми мы пообщались, поддерживают Украину, а песню Jerry Heil и Alyona Alyona напевают с удовольствием.

"Мы любим Украину. Так, словно брата или сестру. Я все время слышу об Украине и чувствую гордость за вас", — рассказала певица из Сакартвело Нуца Бузаладзе.

Трио талантливых украинок: Jerry Heil & Alyona Alyona & Таньо Муиньо

Единство, стальная сила дев, вера и воля — таким увидели украинский номер европейцы. Алена и Яна рассказали, что сначала обсудили с Муиньо "все, что болит и резонирует нам в нашей песне". А уже впоследствии режиссер представила идеи, поразившие артисток.

"Она не только талантливая украинка, которая начала работать в Голливуде, она сделала то, чего не делал никто в музыкальной индустрии до нее, и мы так гордимся ею. Она часть нашей культуры", — рассказывают Jerry Heil и Alyona Alyona.

В восторге от номера украинок и другие участники шоу.

"Когда она поднимается на гору — это удивительно. Это вызывает слезы и действительно сильно", — поделились эмоциями участники группы из Норвегии Gåte.

Jerry Heil на Евровидении 2024 года. Фото:eurovision 1/1 ​ 1

"Та життя — петля, ніби для тих, хто падає"

Уникальные образы и костюмы украинок, а также сложная постановка, сыграли с нашими девушками злую шутку. На генеральном прогоне первого полуфинала для журналистов Алена Савраненко поднималась по лестнице, споткнулась и упала. Но выступление никто не останавливал, и некоторые журналисты даже подумали, что это часть номера.

"Один сломанный ноготь, поцарапанное колено и немного порванный костюм еще ничего не значат. Я встала, пошла, зачитала, если надо. Любая украинская женщина так бы и сделала", — рассказала Alyona Alyona после инцидента.

На следующий день, уже во время основного шоу первого полуфинала, увлекшись выступлением, травмировалась Jerry Heil — Яна неудачно приземлилась на колено.

"Я подумала, что нужно какое-то развитие в этой истории. Я наверняка сглазила, утром говорила, что мне нравятся синяки. Я хотела, чтобы это было феерично. Это было? Ну, все!" — прокомментировала Jerry Heil.

Голос восстанавливает

В Европу украинские певицы ехали с благотворительной целью. Девушки собирают средства на восстановление гимназии в селе Большая Костромка, которую разрушили оккупанты еще в 2022 году.

Jerry Heil и Alyona Alyona в общении с журналистами Фото: eurovision

Jerry Heil и Alyona Alyona призвали Европу: Unlock the future for children (Разблокируйте будущее для детей). Артистки дополняли свои образы своеобразными символами — ключами. Это символизировало здания, уничтоженные Россией, а ключи от домов и квартир остались.

"Доносите нам, донатьте, мы собираем на восстановление школы". Мы обвешались этими ключами, чтобы говорить о важных темах даже тогда, когда об этом нельзя говорить. Но все действительно спрашивают. Даже военно-нейтральные страны все равно спрашивают», — рассказали Alyona Alyona и Jerry Heil.

Украина бьет рекорды Евровидения

После выхода в гранд-финал украинских певиц Alyona Alyona и Jerry Heil – Украина стала единственной страной, которая проходила до конца конкурса 18 раз.

Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: eurovision

Также наша страна никогда не получала нулевые баллы по результатам конкурса, и обычно украинские артисты занимают места в первой десятке.

Eurovision Village в Мальме

Еврогородок — неизменный атрибут в каждой стране, где проводят конкурс. Именно здесь можно посмотреть выступления конкурсантов, насладиться атмосферой праздника и почувствовать себя частью Евровидения. Здесь тебе и забавы, и фудкорт, и, конечно, выступления артистов. Специальными гостями евровиллиджа в этом году стала группа Go_A. Украинские национальные мотивы, танцы и "магия" не оставили ни одного зрителя равнодушным.

Евровидение под аккомпанемент протестов

Протесты и митинги палестинцев поставили под угрозу проведение Евровидения в Мальме. Именно в этом городе очень развита их диаспора. Требование демонстрантов одно: исключение конкурсантки из Израиля из конкурса. Перед началом второго полуфинала шведская полиция задержала нескольких активистов, а сам митинг оттеснили от главной арены города.

В скандал попал и шведский певец, открывавший первый полуфинал. Эрик Сааде вышел на сцену с арафаткой, завязанной на запястье, а это символ Палестины. По правилам Евровидения этого делать нельзя.

Дисквалификация Нидерландов

Уже перед финалом оскандалился представитель из Нидерландов. Joost Klein был дисквалифицирован из-за ненадлежащего поведения в отношении члена съемочной команды конкурса. Вопрос к этому участнику был и раньше, ведь он неоднократно публично увлекался Россией. Из-за исключения нидерландского артиста ввели и изменения в голосовании. Пересчитывали баллы жюри, а за 5-й номер голоса не учитывали. Такого на Евровидении еще не было.

Уникальные сцена и спецэффекты

Несмотря на скандалы, праздник музыки состоялся. Шведское Мальме уже в третий раз принимает Евровидение за всю историю конкурса. В этом году организаторы активно поработали над техническим обеспечением. Ведь сцена в виде креста и спецэффекты поражали. Привлечены были лучшие технологии Европы:

- съемка телеверсии велась из 25 камер;

- более 2 тысяч осветительных приборов;

– тысяча квадратов светодиодных экранов;

- 340 квадратных метров экрана позади сцены;

- 204 тонны подвешенного оборудования;

Подготовительные работы велись больше полугода, чтобы продемонстрировать зрителям качественное и высокотехнологичное шоу.

Чем удивит Швейцария зрителей и в каком городе состоится Евровидение 2025 года, станет известно уже в ближайшие месяцы. Швейцария дважды побеждала в песенном конкурсе. Страна принимала первый конкурс в 1956 году, и сразу одержала победу. Следующей победительницей стала всемирно известная певица Селин Дион в 1988 году. И сейчас после 36 лет – конкурс возвращается.